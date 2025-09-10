تعبئة وشلل واسع بالمدن الفرنسية مع بدء احتجاجات "يوم الغضب" (فيديو)

تشهد فرنسا، يوم الأربعاء، واحدة من أوسع موجات الاحتجاجات منذ أعوام، تحت شعار "لنُغلق كل شيء"، في أعقاب سقوط حكومة فرانسوا بايرو يوم الاثنين وتصاعد الغضب الشعبي ضد خطة تقشفية تشمل إلغاء يومين من العطل الرسمية وتوفير 43,8 مليار يورو.

وأدت التعبئة إلى شلل واسع في المدن والطرق، مع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي اعتقلت نحو 200 شخص.

وفي مدينة رين، اندلعت مواجهات منذ ساعات الصباح، حيث أشعل محتجون النار في حافلة على الطريق الدائري؛ ما أدى إلى شلل تام للحركة، فيما ردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وسط تراشق بالحجارة، بحسب صحيفة "تليغرام" الفرنسية.

وحذرت محافظة إيل-إي-فيلان السكان من دخول المدينة بالسيارات.

كما أغلق محتجون مدخل مستودع الحافلات "كيوليس"؛ ما أدى إلى توقف الخدمة مبكرًا، في حين نشرت السلطات أكثر من 80 ألف شرطي ودركي، بينهم 6 آلاف في باريس، وفق وزير الداخلية المستقيل برونو ريتايو، الذي أكد أن الأوامر واضحة بعدم التسامح مع العنف والتخريب.

وفي بوردو، تمكنت الشرطة من فك حصار مستودع الترام، بينما أغلق نحو 200 محتج في تولوز مفترق طرق لساعات، مستخدمين إطارات وحواجز، ورفعوا لافتة كتب عليها "انفجار ماكرون".

وشهدت مدن بريتاني وبريست ومورلاكس هتافات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، وإغلاقًا للطرق.

أما في باريس وإيل-دو-فرانس، فشهد النقل العام اضطرابات متفاوتة.

ويرى مراقبون أن الشرارة انطلقت من شبكات التواصل الاجتماعي قبل أسابيع، لتتحول إلى تعبئة واسعة تغذيها تراكمات من الأزمات السياسية والاجتماعية، أبرزها إصلاحات التقاعد، حل الجمعية الوطنية، وسياسات التقشف.

أخبار ذات علاقة فرنسا ترصد محاولات تأثير إيرانية وروسية على احتجاجات 10 سبتمبر

ومع تعيين سيباستيان لوكورنو في رئاسة الحكومة خلفًا لبايرو، تبدأ السلطة التنفيذية ولايتها وسط عاصفة احتجاجات مرشحة للتصعيد، خصوصًا مع دعوات النقابات إلى تحرك موحد جديد في قطاع النقل يوم 18 سبتمبر/ أيلول.