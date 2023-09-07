تقرير: كوريا الشمالية تجد في حرب أوكرانيا نفوذًا جديدًا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن كوريا الشمالية تجد في الحرب الروسية الأوكرانية نفوذًا جديدًا لها.

وأضافت الصحيفة أنه "بالنسبة كيم جونغ أون، يمكن أن تقدم زيارته النادرة لروسيا خلال هذا الشهر، من أجل مناقشة تقديم مساعدات عسكرية للجهد العسكري لحرب الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، شيئين لطالما أرادتهما كورريا الشمالية منذ فترة طويلة".

وكشفت أن ذلك يتمثل في "المساعدة التقنية لبرنامجها التسلحي، وأن تكون أخيرًا في موقع يحتاجه جارٌ مهم".

وأشارت إلى أن "كوريا الشمالية غير معتادة على جذب الكثير من الانتباه سوى الإدانات الدولية للاختبارات التي تجريها على صواريخها النووية، وتلك الباليستية العابرة للقارات".

وتابعت: "لكن الحاجة الملحة لروسيا لإحراز مكاسب جديدة في الحرب تقدم للرئيس "كيم" قليلًا من تسليط الضوء الجيوسياسي، وطريقة جديدة لإغاظة الولايات المتحدة، والتقرب أكثر من موسكو وبكين".

وذكر التقرير أن "المصالح المشتركة، والمشهد العالمي، يعملان على تقريب الجارين أكثر بعدما تميزت العلاقة بينهما منذ تفكك الاتحاد السوفيتي بالتوتر أحيانًا".

وقالت "نيويورك تايمز": "تواجه كوريا الشمالية عقبات تقنية لوجستية في برنامجها النووي والصاروخي، بالإضافة إلى حاجة اقتصادية ماسة، وهذه قضايا يمكن لروسيا تقديم المساعدة فيها".

ونقلت عن خبير الشؤون الكورية الشمالية في جامعة سيؤول، "لي بيونغ شول"، قوله إن "الوضع مربح لكلا الطرفين".

وأضاف شول أنه "قد يكون لدى كوريا الشمالية فائض كبير من الذخائر التي تتواءم مع الترسانة الروسية، فهي لم تخض حربًا منذ 1953".

وأشار إلى أن "هذه ستشكل أخبارًا صادمة لأمريكا وأوروبا التي تأمل في نهاية مبكرة للحرب، حيث يمكن لذخائر كوريا الشمالية أن تصب الزيت على النار".

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية