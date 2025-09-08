لافروف: روسيا ترغب في عالم متعدد الأقطاب يشمل الغرب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للدخول في حوار، على الرغم من التوترات المستمرة مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال لافروف لطلاب جامعة "معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية" اليوم الاثنين: "لا نريد بناء جدران".

وأضاف أن رؤية روسيا لعالم متعدد الأقطاب تشمل الغرب، وحذّر من محاولات عزل روسيا.

وأكد لافروف أن موسكو تسعى لحوار على قدم المساواة ولا تسعى للانتقام. وقال "الغضب مستشار سيئ"، لأن القرارات المتخذة في حالة الغضب غالبا ما تكون غير عقلانية وغير حكيمة، لكنه حذر من أن أي محاولات من الغرب لإخضاع روسيا محكوم عليها بالفشل.

ويذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة. وواجهت موسكو عقوبات غير مسبوقة، فيما تلقت كييف دعما ماليا وعسكريا واسعاً من الغرب.