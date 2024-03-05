"أكسيوس": فشل إدانة ترامب جنائيًا يحطم آمال الديمقراطيين

فشل خصوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حتى الآن، في تحقيق أملهم بإدانته في إحدى القضايا الكثيرة التي يواجهها أمام المحاكم الأمريكية، لوضع حد لطموحاته الرئاسية.

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة قوية لآمال الديمقراطيين في أن يؤدي التدخل القانوني إلى عرقلة فرص ترامب في الفوز بانتخابات عام 2024، وفقا لموقع "أكسيوس".

وقال الموقع إنه يبدو من غير المرجح أن تنضج الجهود المترامية الأطراف لمحاسبة ترامب، بما في ذلك من خلال العزل والمحاكمة الجنائية، قبل نوفمبر تشرين الثاني المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن العديد من الديمقراطيين بدؤوا يتقبلون فكرة أن ترامب لا يمكن هزيمته إلا في صناديق الاقتراع.

وبعد عطلة نهاية الأسبوع التي أسفرت عن جولة أخرى من استطلاعات الرأي "المدمرة" للرئيس جو بايدن، أصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة من أي وقت مضى.