النيجر تنهي شراكتها الأمنية مع الاتحاد الأوروبي

أعلن المجلس العسكري في النيجر، الاثنين، عن إنهاء مهمتين أمنيتين ودفاعيتين للاتحاد الأوروبي في البلاد.

وقررت وزارة الخارجية النيجرية، وقف العمل بالاتفاق الذي أبرمته دولة النيجر مع الاتحاد الأوروبي بشأن البعثة المدنية الأوروبية، التي بدأت نشاطها منذ 2012، كما أعلنت الوزارة "سحب النيجر الموافقة الممنوحة لها للقيام بمهمة شراكة عسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر".

وقالت البعثة في بيان صدر عنها، إن "لديها 120 أوروبيا وتدعم قوات الأمن الداخلي والسلطات النيجرية والجهات الفاعلة غير الحكومية".