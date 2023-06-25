"لو جورنال دي ديمانش" الفرنسية تحتجب عن الصدور بسبب إضراب العاملين

احتجبت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية الرائدة عن الصدور، اليوم الأحد، بسبب إضراب العاملين فيها احتجاجا على تعيين الشركة المالكة لرئيس تحرير جديد لها كان رئيسا سابقا لمجلة يمينية متطرفة.

وقررت مجموعة "لاجاردير" الإعلامية الفرنسية المالكة للصحيفة يوم الجمعة تعيين جيفروي ليجيون رئيسا لتحريرها خلفا لجيروم بيجل الذي غادرها إلى مجلة باري ماتش.

وعمل ليجيون قبل ذلك رئيسا لتحرير مجلة "فالور أكتويل" التي أثارت الجدل بنشرها أغلفة معادية للمهاجرين وفُرضت عليها غرامة بتهمة توجيه إساءات عنصرية عام 2022.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوعين فقط من إعطاء المفوضية الأوروبية ضوءا أخضر مشروطا لمجموعة فيفيندي الإعلامية للاستحواذ على لاجاردير. ويسيطر على عملاقة الإعلام فيفيندي الملياردير الفرنسي فنسنت بولور.

وللمرة الأولى تدخلت الحكومة الفرنسية اليوم الأحد.

وقالت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك: "أتفهم مخاوف غرفة الأخبار. من الناحية القانونية، يمكن أن تتحول لو جورنال دو ديمونش إلى ما تشاء، طالما أنها تلتزم بالقانون. ولكن فيما يتعلق بقيم جمهوريتنا، كيف يمكن للمرء ألا يشعر بالقلق؟".