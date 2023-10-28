"نيويورك تايمز": رسائل حملتها الغارات الأمريكية لأهداف إيرانية

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على مخزونين من الذخيرة العسكرية الإيرانية في سوريا، وُصفت بأنها رسائل مصممة بعناية إلى طهران من قبل مساعدي الرئيس جو بايدن.

وبحسب الصحيفة، "تهدف هذه الضربات الجوية التي نفذتها طائرات F-16 أمريكية، إلى نقل رسالتين مختلفتين إلى إيران".

الرسالة الأولى هي "تحذير من أنه إذا تصاعدت الهجمات على القوات الأمريكية من قبل وكلاء إيران، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية علنية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الوضع الذي تجنبه كلا البلدين منذ الثورة الإيرانية في عام 1979".

والرسالة الثانية: "إذا توقفت الهجمات، فمن الممكن أن يخفض الجانبان التصعيد ويعودا إلى الأعمال العدائية المحتدمة التي ميزت علاقتهما في السنوات الأخيرة".

ووفق الصحيفة، "يمثل هذا الإجراء الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة مقامرة للتأثير على سلوك إيران، على الرغم من المحاولات السابقة التي حققت نجاحًا محدودًا".