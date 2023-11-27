وسط تراجع فرنسي... ألمانيا تغيّر بوصلة اهتماماتها نحو أفريقيا

بدأت ألمانيا تغيير وجهة اهتماماتها الاستراتيجية نحو أفريقيا، مستثمرة في ذلك التراجع الفرنسي الحاد في هذا المجال الحيوي الذي تجاهلته برلين لعقود مركّزة على آسيا وأوروبا الشرقية.

ويتطلّع المستشار الألماني أولاف شولتز إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية، التي تشهد ازدهارا لافتا وباتت تستقطب استثمارات هائلة، بعد أن كان انخفاض مستوى التصنيع في أفريقيا والوزن المحدود للطبقة المتوسطة سببا رئيسا في إبعاد الشركات الألمانية عن القارّة.

وحتّى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت القارة تمثل أقل من 1% من الاستثمار الألماني المباشر في الخارج وفقًا لدراسة أجراها البنك العام الألماني، واستأثرت دولتان أفريقيتان بثلاثة أرباع المبلغ، جنوب أفريقيا ومصر.

ولكن في عام 2022، سيطرت الصين مثلا على 30% من سوق الأدوات الآلية الأفريقية، متفوقة بفارق كبير على ألمانيا (10%)، واليوم، تريد برلين تغيير بوصلة اهتماماتها الاقتصادية، وهي تبدي اهتماما لافتا بأفريقيا.

وقام أولاف شولتز بثلاث رحلات إلى أفريقيا منذ وصوله إلى المستشارية، بينما زار وزير الاقتصاد روبرت هابيك ناميبيا وجنوب أفريقيا في نهاية عام 2022.

ومن المقرر أن يزور وزير المالية كريستيان ليندنر مالي وغانا في شباط/فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية.