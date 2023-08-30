بعد مناورة أمريكية.. كوريا الشمالية ترد بإطلاق صاروخين باليستيين

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى على الأقل سقطا في البحر، الأربعاء، بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من "طراز بي-1بي" للمشاركة في تدريبات جوية للحلفاء.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه "تم إطلاق ما يشتبه أنه صاروخ باليستي واحد على الأقل، فيما أشارت وسائل إعلام يابانية إلى إطلاق صاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان صدر عنها: "عزز جيشنا المراقبة واليقظة استعدادا لأي استفزازات إضافية، ويحافظ على الاستعداد الكامل من خلال التعاون الوثيق بين كوريا والولايات المتحدة".

يأتي الإطلاق قبل يوم من اختتام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 11 يوما من مناورات عسكرية مشتركة نددت بها بيونغ يانغ.

وأجرت الطائرات المقاتلة من طراز بي-1بي مناورات جوية منفصلة مع طائرات حربية من كوريا الجنوبية واليابان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.