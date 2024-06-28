3 سيناريوهات تحدد مستقبل فرنسا السياسي بعد الانتخابات

طرح خبراء سياسيون فرنسيون، عددا من السيناريوهات حول المستقبل السياسي للبلاد، في الوقت الذي يستعد المواطنون مرة أخرى للتوجه إلى صناديق الاقتراع يومي 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ويتألف البرلمان الفرنسي من 577 مقعدا، وعلى الحزب الذي يرغب في تشكيل الحكومة أن يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، أي 289 مقعدا.

وبحسب عدد المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب المختلفة والائتلافات التي تقودها، سيتم تعيين حكومة جديدة.

أغلبية مطلقة لليمين المتطرف

ورأت آن شارلين بيزينا، مدرس القانون العام في جامعة روان ومعهد العلوم السياسية في باريس، أن السيناريو الأول، وفقاً لمؤشرات استطلاعات الرأي لنوايا التصويت، هو حصول اليمين المتطرف، على الأغلبية المطلقة وهي 289 مقعدا، وذلك بالتعاون مع ائتلاف حزب الجمهوريين (يمين) المنشقين عن الحزب بقيادة إريك سيوتي، وتشكيل الحكومة بمفردهم، وتعيين جوردان بارديلا رئيساً للوزراء.

وأضافت بيزينا، لـ"إرم نيوز": "في هذا السيناريو فإنه على الرئيس إيمانويل ماكرون الاعتراف بهزيمته ومحاولة التعايش مع الوضع خلال فترة حكمه المقبلة حتى الانتخابات الرئاسية المقررة 2027".

ولفتت إلى أنه على الرغم من صعوبة هذا السيناريو على الأغلبية الرئاسية الحاكمة في فرنسا، إلا أنها يمكن أن تكون إيجابية ليعرف الفرنسيون مساوئ اليمين المتطرف حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.