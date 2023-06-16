انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية أثناء زيارة وفد أفريقي

هز انفجاران على الأقل العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة، وانطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية، في مستهل زيارة قادة أفارقة للبلاد، في إطار بعثة سلام على أمل التوسط بين أوكرانيا وروسيا.

ومن المنتظر أن يجتمع الوفد الأفريقي، الذي يضم قادة من جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج غدا السبت.

وذكر شاهد من رويترز في وسط كييف أنه سمع دوي انفجارين. كما أعلن فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف وقوع انفجارات في منطقة بوديل بوسط المدينة، وحذر من أن المزيد من الصواريخ يتجه نحو العاصمة.