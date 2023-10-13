موقف الصين من "حماس" يثير غضب إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنها أبدت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط "خيبة أملها الكبيرة" إزاء عدم إدانة الصين للهجوم الذي نفذته حركة حماس مطلع الأسبوع.

وجاء في بيان أن السفير رافي هارباز نائب مدير منطقة آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية عبر "عن خيبة أمل إسرائيل العميقة إزاء البيانات والتصريحات الصينية حول الأحداث الأخيرة في الجنوب، إذ لم تكن هناك إدانة واضحة لا لبس فيها للمجزرة الرهيبة التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء واختطاف العشرات منهم إلى غزة".

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في وقت سابق، عن مقتل ثلاثة من مواطنيها، وفقد اثنين، كما أصيب عدد آخر خلال هجوم حركة (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وقال المتحدث "وانغ ون بين" في مؤتمر صحفي عادي: "ستُنسق الصين الجهود لعلاج المصابين، وتدعو السلطات إلى البحث عن المفقودين الآخرين".