وزير خارجية إيران يزور الحدود اللبنانية الإسرائيلية

زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في إطار زيارة رسمية إلى لبنان بدأت الأربعاء الماضي.

وأظهر مقطع فيديو الوزير الإيراني وهو بصدد التحدث مع جنود لبنانيين على الحدود مع إسرائيل، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن "الوزير شوهد يتلقى تفسيرات أثناء مراقبة المنطقة الحدودية".