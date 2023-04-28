وزير خارجية إيران يزور الحدود اللبنانية الإسرائيلية
زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في إطار زيارة رسمية إلى لبنان بدأت الأربعاء الماضي.
وأظهر مقطع فيديو الوزير الإيراني وهو بصدد التحدث مع جنود لبنانيين على الحدود مع إسرائيل، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن "الوزير شوهد يتلقى تفسيرات أثناء مراقبة المنطقة الحدودية".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي، وأجرى مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب.
واجتمع عبد اللهيان، خلال الزيارة، مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، وعدد من نواب البرلمان اللبناني، حيث بحث معهم "تطورات جبهة المقاومة ووجهات نظر هؤلاء النواب بشأن تشكيل الحكومة في لبنان"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.