اجتماع دولي حول أفغانستان في الدوحة بغياب "طالبان"

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الإثنين، محادثات مع ممثّلي 23 دولة ومنظمة، ترمي إلى بحث كيفية التعامل مع حكام أفغانستان والضغط عليهم لرفع الحظر الذي فرضوه على عمل النساء وتعليم الفتيات.

ومن بين الأطراف المشاركة في الاجتماع، الذي يستمرّ حتى الثلاثاء، مبعوثون من الولايات المتحدة والصين وروسيا، إضافة إلى دول أوروبية وقوى عربية، مثل الإمارات والسعودية، إضافة إلى بلدان أخرى مجاورة لأفغانستان على غرار باكستان وإيران، وفق ما أعلن المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك.

ولم تتمّ دعوة أي ممثل عن سلطات طالبان في المحادثات التي تُجرى خلف أبواب موصدة.

وفي حين عبّرت منظّمات حقوقية أفغانية عن خشيتها من احتمال مناقشة موضوع الاعتراف بحكومة طالبان، شدّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أن هذه المسألة ليست على جدول أعمال اجتماع الدوحة.

وقال دوجاريك، أثناء إعلانه بدء المحادثات خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، إن موضوع "الاعتراف (بحكومة طالبان) لن يُناقش في هذا الاجتماع".

وأضاف أن الهدف من المحادثات هو "التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن قضايا أساسية مثل حقوق الإنسان وخاصة في ما يخصّ النساء والفتيات، بما في ذلك الحكم الشامل ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات".

وأكد أن غوتيريش يريد التوصل إلى فهم مشترك مع المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان في هذه المسائل".

وسبق أن أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أنّ "أيّ نوع من الاعتراف بطالبان ليس مطروحًا على الطاولة إطلاقًا".

ولم تعترف أيّ دولة حتى الآن بشرعية الحكومة منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021، علمًا بأنّ حكومة طالبان السابقة التي حكمت البلاد بين عامَي 1996 و2001 لم تحصل على اعتراف رسمي إلا من ثلاث دول هي باكستان والإمارات والسعودية.

وأثار مخاوف المنظمات الحقوقية تصريحٌ أدلت به نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال اجتماع في جامعة برينستون في 17 نيسان/أبريل، أشارت فيه إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ "خطوات صغيرة" نحو "اعتراف مبدئي" محتمل بطالبان عبر وضع "شروط" مسبقة لذلك.

لكنّ الأمم المتحدة أكّدت أن كلام أمينة محمد أُسيء فهمه، وأن قرار الاعتراف بطالبان يعود بشكل حصري للدول الأعضاء في الجمعية العامة.