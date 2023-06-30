مسؤول موالٍ لروسيا: مقتل 30 جنديًا أوكرانيًا بصاروخ "إسكندر" في خيرسون
أعلن حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية، المُعيَن من قبل روسيا، فلاديمير سالدو، يوم الجمعة، أن الجيش الروسي، استهدف تجمعًا لقوات كييف بصاروخ من طراز "إسنكدر" ما أدى إلى مقتل 30 منهم وجرح آخرين.
ونشر سالدو عبر قناته على "تليغرام" فيديو يوثق لحظة استهداف القوات الأوكرانية، بالقرب من جسر أنتونوفسكي على نهير دنيبر.
وقال إن "المدفعية الروسية أغرقت 6 قوارب للقوات الأوكرانية كانت تحاول عبور النهر".
وأشار إلى "القوات الأوكرانية التي كانت تتمركز عند جسر أنتونوفسكي تختبأ الآن في منازل قريبة من الجسر".
وتأتي هذه المحالاوت الأوكرانية لاختراق جبهة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بعد أن اضطرت القوات الروسية، بحسب خبراء عسكريين إخلاء مفارزها ونقاط تجمعها، بالقرب من النهر بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا والذي أغرق مناطق واسعة من المقاطعة.