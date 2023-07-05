المحكمة الأوروبية تؤكد رفع الحصانة عن قادة حركة انفصال كاتالونيا
رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي الأربعاء، طعون ثلاثة من أعضاء البرلمان الأوروبي الانفصاليين الكاتالونيين بمن فيهم كارليس باتشيمون في قرار رفع الحصانة عنهم بقرار من البرلمان الأوروبي في العام 2021.
ويتعلق القرار أيضًا بكلارا بونساتي وتوني كومين المقربين من باتشيمون، وجميعهم يلاحقهم القضاء الإسباني منذ محاولة كاتالونيا الفاشلة للانفصال عن إسبانيا في العام 2017.
وطالب الثلاثة المحكمة الأوروبية بإلغاء قرارات رفع الحصانة عنهم التي تمهد الطريق لمحاكمتهم في بلادهم.
وبعد إجراءات مستعجلة متعلقة بالاستئناف المقدم في صيف العام 2021 ضد هذه القرارات، حكمت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ هذه المرة على الأسس الموضوعية، ورفضت على وجه الخصوص حجة انتهاك البرلمان الأوروبي مبدأ الحياد.
ورأت المحكمة أيضًا أنه للبت في طلبات رفع الحصانة المقدمة من مدريد، لم يكن على البرلمان الأوروبي "فحص شرعية الإجراءات القضائية الإسبانية".
وقالت في بيانها، إن "هذه القضية هي من اختصاص السلطات الوطنية وحدها".
وأضاف البيان "ترفض المحكمة جميع الأسباب المقدمة من النواب الثلاثة، ولا سيما حججهم بأن البرلمان أخطأ في استنتاجه بأن الإجراءات القانونية المعنية لم تتخذ بقصد الإضرار بنشاط أعضاء البرلمان الأوروبي".
وحاولت حكومة باتشيمون في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 الانفصال عن إسبانيا من خلال تنظيم استفتاء حظره القضاء قبل أن يعلن البرلمان المحلي من جانب واحد استقلال المنطقة.
وعلقت مدريد بعد ذلك الحكم الذاتي للمنطقة، بينما سُجن القادة الانفصاليون أو فروا إلى الخارج ومن بينهم باتشيمون وكومين وبونساتي المقيمون حاليًا في بلجيكا.