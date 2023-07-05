المحكمة الأوروبية تؤكد رفع الحصانة عن قادة حركة انفصال كاتالونيا

وطالب الثلاثة المحكمة الأوروبية بإلغاء قرارات رفع الحصانة عنهم التي تمهد الطريق لمحاكمتهم في بلادهم.

وبعد إجراءات مستعجلة متعلقة بالاستئناف المقدم في صيف العام 2021 ضد هذه القرارات، حكمت المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ هذه المرة على الأسس الموضوعية، ورفضت على وجه الخصوص حجة انتهاك البرلمان الأوروبي مبدأ الحياد.

ورأت المحكمة أيضًا أنه للبت في طلبات رفع الحصانة المقدمة من مدريد، لم يكن على البرلمان الأوروبي "فحص شرعية الإجراءات القضائية الإسبانية".

وقالت في بيانها، إن "هذه القضية هي من اختصاص السلطات الوطنية وحدها".