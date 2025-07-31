جلسة نارية وعراك بالأيدي.. مكتب مكافحة الفساد يشعل البرلمان الأوكراني (فيديو)

شهد البرلمان الأوكراني اشتباكًا بالأيدي بين أعضاء حزب "خادم الشعب" الحاكم، أثناء التصويت على استعادة استقلال أجهزة مكافحة الفساد.

ووفق قناة "روسيا اليوم"، اندلعت المشاجرة بين النائبين فلادلين نيكليودوف وغينادي كاساي، على خلفية مطالبة عدد من النواب رئيس المجلس روسلان ستيفانتشوك ببث الجلسة رسميًّا.

وبعد دقائق من المطالبات، بدأ البث المباشر على القناة البرلمانية "رادا".

وكانت النائبة إيرينا غيراشينكو قد أعلنت سابقًا أن جلسة 31 يوليو/تموز ستُبث مباشرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وتم خلال الجلسة التصويت على قانون يعيد استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد.

ووافق على القانون 330 نائبًا، حيث جاءت الأصوات الأساسية من كتلة الحزب الحاكم "خادم الشعب" بواقع 214 نائبًا، وهي نفس الكتلة التي ضمنت في 22 يوليو/تموز تمرير قانون سابق ألغى استقلال الهيئات المناهضة للفساد.

ولم يعارض القانون أي نائب، وبذلك تم اعتماد القانون في قراءة نهائية سريعة.

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وعلّق النائب أليكسي غونتشارينكو، المدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا، قائلًا إن الرئيس فولوديمر زيلينسكي "تمكن في يوم واحد الأسبوع الماضي من إلغاء استقلال الهيئات المناهضة للفساد".

وأضاف: "ننتظر رد فعل مماثلًا (لاستعادة الاستقلال)".

وقبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط عام 2022، كانت جلسات البرلمان الأوكراني تُبث مباشرة على القناة الرسمية، لكن البث توقف بعد الحرب لـ"اعتبارات أمنية".

ومع ذلك، ظل النواب ينقلون الجلسات عبر منصتي "يوتيوب" و"تيك توك" لأكثر من عامين.