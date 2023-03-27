حمزة يوسف أول مسلم يفوز بمنصب رئيس حكومة اسكتلندا

فاز حمزة يوسف بمنصب رئيس الحكومة الجديد في اسكتلندا، اليوم الإثنين، ليكون أول مسلم في هذا المنصب في بلد أوروبي.

جاء ذلك، باختيار القوميين، بعد منافسة محتدمة كشفت عن انقسامات عميقة في حزبه بشأن السياسة ومساعي الاستقلال المتوقفة.

ويخلف حمزة يوسف (37 عاما) زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم نيكولا ستيرجن وسيتولى رئاسة الحكومة التي تتمتع بسلطة شبه مستقلة بمجرد الموافقة على ذلك في تصويت في البرلمان الاسكتلندي.

وقال يوسف إنه سيركز على معالجة أزمة تكلفة المعيشة وإنهاء الانقسامات داخل الحزب والسعي من جديد نحو الاستقلال.