أمريكا تؤكد وفاة 9 من رعاياها في أحداث إسرائيل

أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، مقتل 9 أمريكيين في إسرائيل خلال أعمال العنف الحالية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان، "نعبر عن خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونبقى على اتصال مع شركائنا الإسرائيليين، خاصة السلطات المحلية".

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلًا عن مصدر رسمي، أن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل.