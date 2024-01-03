بايدن أو ترامب.. الناخبون الأمريكيون حائرون بين خيارين "أحلاهما مرّ"

لا يزال المشهد الانتخابي للرئاسة الأمريكية ضبابيًّا، في ظل عدم استقراره؛ بسبب إجراءات قضائية يعاني منها الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، فيما يعاني الرئيس الحالي الديمقراطي، جو بايدن من كبر السن الذي يبعث بتساؤل عن مدى أهليته لقيادة دفّة البيت الأبيض.

ويثير المرشحان المحتملان (ترامب وبايدن)، قلقًا لدى الأوساط السياسية في الولايات المتحدة التي ستشهد العام الحالي 2024 انتخابات رئاسية، ربما تكون الأكثر حيرة للناخبين الأمريكيين، عبر التاريخ.

وفي تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية؛ فإن الانتخابات الرئاسية، تشهد تقلبات كبيرة؛ إذ تتداخل السلطة القضائية بشكل عميق مع المشهد السياسي. ومن المتوقع أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان الولايات حظر الرئيس السابق دونالد ترامب من الاقتراع لثبوت إدانته في تمرد الـ6 من كانون الثاني/يناير، 2021.

كما إن محكمة استئناف اتحادية تشير إلى حجة ترامب بأنه محصن من الملاحقة القضائية. ورغم إدراج اسمه في 91 لائحة اتهام في أربع قضايا جنائية، يستعد المدعون العامون لمحاكمة ترامب في الـ4 من آذار/مارس، أي قبل يوم الثلاثاء.