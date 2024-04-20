روسيا: أوكرانيا هاجمت أراضينا بـ 50 طائرة مسيرة

أعلنت روسيا، السبت، أن أوكرانيا شنت هجمات على أراضيها بـ 50 طائرة مسيرة، الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام مسيّرات ضد أهداف على الأراضي الروسية"، وفقا للأناضول.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 50 مسيرة أوكرانية، منها 26 في بيلغورود، و10 في بريانسك، و8 في كورسك، و2 في تولا، وواحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوغا وموسكو.​​​​​​​

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى "كيانات عسكرية"؛ ما دفع عواصم، في مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.