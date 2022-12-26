مقتل 10 مدنيين إثر انفجار لغم بحافلة في بوركينا فاسو

قُتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار حافلة تقلّهم أمس الأحد، لدى مرورها فوق لغم في شرق بوركينا فاسو، حسبما أفاد حاكم هذه المنطقة الحدودية مع النيجر الإثنين.

وأفاد بيان صادر عن الكولونيل هوبيرت ياميوغو، أنّ "بعد ظهر 25 كانون الأول/ديسمبر 2022، ارتطمت حافلة نقل عام بلغم على محور فادا نغورما - كانتشاري، قرب قرية بوغي، للأسف أدى الانفجار إلى مقتل عشرة ركاب وإصابة خمسة آخرين بجروح"، أدخلوا على إثرها إلى مستشفى فادا نغورما عاصمة المنطقة.

وأضاف أنّ الحصيلة يمكن أن ترتفع لأنّ "ركّاباً آخرين مازالوا في عداد المفقودين".

وأكد مصدر أمني وقوع الهجوم بعبوة ناسفة، مشيراً إلى مقتل حوالي "عشرة مدنيين".

كذلك، أكدت مصادر محلية في فادا نغورما وقوع الحادث والحصيلة.

وقال أحد السكان الذي قُتل أحد أقاربه في الانفجار، إنّ "المركبة غادرت ميتياكوالي إلى فادا نغورما، الضحايا هم بشكل رئيس من النساء والأطفال".