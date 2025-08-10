مئات المعتقلين في بريطانيا خلال احتجاج على حظر "فلسطين أكشن" (صور)

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها اعتقلت أكثر من 466 شخصا خلال مشاركتهم في مظاهرة يوم السبت احتجاجا على قرار بريطانيا حظر حركة فلسطين أكشن، بحسب "رويترز".

وكان مشرعون بريطانيون قرروا في يوليو/ تموز حظر حركة فلسطين أكشن بموجب تشريع مناهض للإرهاب بعد أن اقتحم بعض أعضاء الحركة قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرات في إطار سلسلة من الاحتجاجات.

وتتهم المنظمة الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تصفها بجرائم حرب إسرائيلية في غزة.

وأظهر مقطع مصور متظاهرين يرتدي بعضهم الكوفية الفلسطينية ويلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون "ارفعوا أيديكم عن غزة" ويحملون لافتات مثل "أعارض الإبادة الجماعية. أدعم فلسطين أكشن".

تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية ومن منظمات حقوق الإنسان بسبب هجومها العسكري على غزة الذي دمر القطاع.

وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات وتقول إن هجومها دفاع عن النفس بعد هجوم دموي شنه مسلحون من حركة حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأظهر المقطع المصور متظاهرين في ساحة البرلمان تقتادهم الشرطة بعيدا عن المكان. ووجه المحتشدون هتافات لأفراد الشرطة قائلين "عارٌ عليكم".

وفي منشور على منصة "إكس" قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 466 شخصا بتهمة دعم منظمة محظورة.

وأضافت أنها اعتقلت أيضا ثمانية آخرين لارتكابهم مخالفات أخرى، بينهم خمسة بتهمة الاعتداء على أفراد شرطة، مشيرة إلى أن أيا منهم لم يتعرض لإصابات خطيرة.

وبموجب الحظر يعد الانتماء لهذه الحركة جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.

وفي الأسبوع الماضي، فازت المؤسسة المشاركة للحركة هدى عموري في دعوى قضائية للطعن على قرار الحظر.