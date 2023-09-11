بريطانيا: الجيش الروسي استهدف سفينة شحن في البحر الأسود

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، نقلًا عن معلومات استخباراتية، أن الجيش الروسي استهدف سفينة شحن مدنية في البحر الأسود بـ"عدة صواريخ"، الشهر الماضي، لكن القوات الأوكرانية اعترضتها بنجاح.

وأفادت الحكومة البريطانية بأن سفينة ضمن أسطول البحر الأسود الروسي أطلقت الصواريخ، وبينها صاروخ "كروز" من طراز "كاليبر"، باتّجاه ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، بتاريخ 24 آب/اغسطس الماضي.

وذكر مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بأن معلومات استخباراتية نُزعت عنها السريّة كشفت أن الهدف كان سفينة شحن ترفع علم ليبيريا راسية هناك.