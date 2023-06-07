روسيا تعزز الأمن في محطة نووية خلال زيارة مدير "الطاقة الذرية"

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتٍ أمنيةٍ مشددة ستتخذها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وفقًا لِما نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

الإجراءات الأمنية الروسية في محطة زابوريجيا سيتم تنفيذها أثناء زيارة رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن مستشار المدير العام لشركة الطاقة النووية الروسية روس إنرجوأتوم، المشغلة للمفاعل، عن رينات كارتشا: "نتخذ دائمًا إجراءاتٍ شاملةً من جانبنا لضمان سلامة وأمن جميع أعضاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".