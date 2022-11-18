مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري غرب إيران خلال احتجاجات

أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، مقتل رئيس جهاز في محافظة كرمنشاة الواقعة غرب إيران خلال احتجاجات شعبية.

وقال بيان مقتضب لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري نشرته وكالة أنباء "تسنيم"، إن "رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري في محافظة كرمنشاة العقيد نادر بيرامي لقي مصرعه على أيدي مثيري الشغب خلال أداء واجبه".

وأعلن جهانبخش زنغنة حاكم مدينة "صحنة" بمحافظة كرمنشاه، لوكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، إنه "خلال حفل أقيم في مدينة صحنه، مساء الجمعة.. هاجموا قوات الدفاع الأمني، ولقي العقيد نادر بيرامي مصرعه".

وأضاف زنغنة: "إن مرتكبي جريمة قتل العقيد بيرامي اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية فور ارتكابهم جريمة القتل وتم تسليمهم إلى السلطات"، مشيرًا إلى أن "عددًا من الحاضرين في الحفل أصيبوا بجروح".