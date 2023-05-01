مسؤول أوكراني يحذر من تهديد صاروخي ضد كييف

قالت السلطات المحلية في منطقة كييف إن هناك تهديدا بشن ضربات صاروخية في الساعات الأولى من يوم الاثنين في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أن دوت إنذارات من خدمات الطوارئ للتحذير من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكتبت الإدارة الإقليمية في كييف على تطبيق المراسلة تيليجرام: "التهديد بضربة صاروخية! ... ابقوا في الملاجئ".

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تيليجرام: "اعتنوا بسلامتكم".

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات في مدينتي "سومي" و"دنيبروبتروفسك".