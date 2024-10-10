الجيش الأوكراني يعلن تدمير مستودع طائرات مسيّرة إيرانية في روسيا

أعلن الجيش الأوكراني، تدمير مستودع يضم حوالي 400 طائرة مسيّرة مفخّخة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" في جنوب روسيا.

وقال الجيش في منشور عبر تطبيق "تلغرام" إن قواته "هاجمت مستودعًا لطائرات مسيّرة من طراز شاهد بالقرب من أوكتيابرسكي في منطقة كراسنودار الروسية، حيث كانت هناك حوالي 400 طائرة مسيّرة هجومية مخزّنة".

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وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يُعتقد أنها التقطت في المنطقة، كرة لهب ضخمة تلتها سلسلة من الانفجارات.

وقال الجيش الأوكراني إن "تدمير القاعدة المخصصة لتخزين مسيّرات شاهد سيقلّل بشكل كبير من قدرة روسيا على ترويع المدنيّين في المدن والقرى الأوكرانية".

تقع منطقة كراسنودار في شرق شبه جزيرة القرم، المطلة على البحر الأسود، والتي ضمّتها روسيا في عام 2014، وتبعد حوالي 150 كلم من خطوط الجبهة الأمامية الأوكرانية.

تستخدم موسكو طائرات "شاهد" الإيرانية على نطاق واسع منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ولم تعلّق روسيا في الحال على هذه الأنباء، لكن السلطات المحلية في كراسنودار أفادت باندلاع "حريق في مستودع" تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، وقالت عبر تلغرام: "بحسب المعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا".