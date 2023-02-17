باكستان.. مسلحون يقتحمون مركزا للشرطة في كراتشي

اقتحم مسلحون، اليوم الجمعة، مركزا للشرطة في مدينة كراتشي، التي تعد العاصمة المالية والاقتصادية لباكستان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من الشرطة أن "مسلحين دخلوا إلى مكتب شرطة كراتشي الواقع في شارع فيصل وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي".

وتبادل عناصر الشرطة في المكان إطلاق النار مع المهاجمين، وسط أنباء عن سقوط عدد من الجرحى.