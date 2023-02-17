باكستان.. مسلحون يقتحمون مركزا للشرطة في كراتشي
اقتحم مسلحون، اليوم الجمعة، مركزا للشرطة في مدينة كراتشي، التي تعد العاصمة المالية والاقتصادية لباكستان.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من الشرطة أن "مسلحين دخلوا إلى مكتب شرطة كراتشي الواقع في شارع فيصل وبدأوا في إطلاق النار بشكل عشوائي".
وتبادل عناصر الشرطة في المكان إطلاق النار مع المهاجمين، وسط أنباء عن سقوط عدد من الجرحى.
وأشارت وسائل الإعلام الباكستانية إلى أن إمدادات إضافية من الشرطة وصلت إلى موقع الاشتباكات، بأمر من رئيس وزراء إقليم السند.
وأظهرت لقطات مصورة بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حالة الفوضي في محيط مركز الشرطة، فيما سمعت طلقات النار.
وأفاد معلقون بأن عدد المهاجمين تراوح بين 8 إلى 10 أشخاص.
ونقلت حسابات محلية عن رئيس العمليات المركزية في كراتشي، جاويد علم أودو، أن مكتبه يتعرض للهجوم، وأن "تبادل إطلاق النار مستمر حيث يحاول رجال الشرطة احتواء الإرهابيين في مبنى المكاتب في قسم الشرطة بمنطقة سدار".