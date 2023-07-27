23 قتيلًا وستة مفقودين إثر انقلاب قارب في الفلبين

قتل 23 شخصًا كانوا على متن قارب صغير انقلب في بحيرة قرب العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الخميس، وفُقِد ستة آخرون، حسب ما ذكر فريق الإنقاذ.

ووقع الحادث في بحيرة لاغونا على بعد 37 كيلومترًا جنوب شرق مانيلا، بعد ساعات على مرور الإعصار دوكسوري في شمال البلاد، وفق قول المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينيين، الأدميرال أرماندو باليلو.

وأضاف المتحدث في مقابلة مع محطة "تيليراديو تي في"، أن "ما حدث هو أنهم أصيبوا بالذعر بعد هبوب رياح مفاجئة.. ركضوا إلى الجانب الأيسر وانقلب القارب".