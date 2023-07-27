23 قتيلًا وستة مفقودين إثر انقلاب قارب في الفلبين
قتل 23 شخصًا كانوا على متن قارب صغير انقلب في بحيرة قرب العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الخميس، وفُقِد ستة آخرون، حسب ما ذكر فريق الإنقاذ.
ووقع الحادث في بحيرة لاغونا على بعد 37 كيلومترًا جنوب شرق مانيلا، بعد ساعات على مرور الإعصار دوكسوري في شمال البلاد، وفق قول المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينيين، الأدميرال أرماندو باليلو.
وأضاف المتحدث في مقابلة مع محطة "تيليراديو تي في"، أن "ما حدث هو أنهم أصيبوا بالذعر بعد هبوب رياح مفاجئة.. ركضوا إلى الجانب الأيسر وانقلب القارب".
وكان القارب الصغير يقوم برحلة روتينية من بلدة بينانغونان إلى جزيرة تاليم في وسط البحيرة، على ما أوضح مسؤول الإغاثة في البلدية، كينيث سيرادوس.
وانتشل عمال الإنقاذ 23 جثة من المياه و40 ناجيًا، فيما لا تزال فرق الإغاثة تبحث في المياه عن ستة مفقودين، على ما أكد سيرادوس.
يشار إلى أن الفلبين أرخبيل يضم أكثر من سبعة آلاف جزيرة، وتسجَّل فيه حوادث بحرية كثيرة تودي بحياة أعداد كبيرة سنويًّا خلال عمليات نقل أفراد في زوارق، غالبًا ما تكون خشبية، من جزيرة إلى أخرى.