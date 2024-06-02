بزنس إنسايدر: حاملات الطائرات الصينية لاتزال بعيدة عن منافسة نظيراتها الأمريكية

قال تقرير أمريكي إنّ حاملات الطائرات الصينية، رغم سعي بكين المتواصل لتطويرها، لا تزال بعيدة عن مواكبة قدرات وتكنولوجيا وعدد حاملات الطائرات الأمريكية.

وبحسب التقرير الذي أعده موقع "بزنس إنسايدر"، تمتلك الصين 3 حاملات طائرات، لياونينغ وشاندونغ اللتين تم تشغيلهما في عامي 2012 و2017 على التوالي، وفوجيان التي تمت تجريبتها في الأول من مايو/أيار الماضي ومنتظر دخولها الخدمة في نهاية عام 2025؛ في حين تمتلك الولايات المتحدة 11 حاملة طائرات من فئتي نيميتز وجيرالد آر فورد الجديدة.

وتُعتبر الحاملات الصينية أقل قدرة على حمل الطائرات المقاتلة والعامودية بسبب عدم تجاوز حمولتها الإجمالية على 66 ألف طن، مقارنة مع أكثر من 80 ألف طن للأمريكية، ما يعني أنها قادرة على حمل ما بين 24 - 32 طائرة، ومن 12 - 17 طائرة هليكوبتر عندما يتعلق الأمر بحاملتي الطائرات لياونينغ وشاندونغ على التوالي.