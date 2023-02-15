الكنيست  يصادق على سحب الجنسية الإسرائيلية من منفذي العمليات

أفاد وسائل إعلام عبرية، بأن الكنيست الإسرائيلي صادق خلال اجتماع حضره جميع الأعضاء، اليوم الأربعاء، على مشروع يحرم منفذي العمليات من الجنسية الإسرائيلية.

وجاء في تقرير نشره موقع "والا" العبري، أن "94 عضوا من الكنيست وافقوا على قانون حرمان منفذي العمليات من الجنسية الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة".