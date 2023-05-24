غوتيريش ينتقد "إخفاق" المجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال النزاعات

من جانبها، أسفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، لأنّه "في هذه اللحظة، يعيش عدد لا يحصى من المدنيين في جحيم النزاعات في مختلف أنحاء العالم"، مضيفة "في كل لحظة، يمكن للصاروخ المقبل أن يدمّر منزلهم، مدرستهم، عيادتهم، وكل ما يملكون".

وتابعت "في كل يوم يمكن لأحبائهم أن يتعرضوا للاعتداء، للاغتصاب، للتوقيف، للتعذيب.. في كل أسبوع، قد يعانون نقص الغذاء أو الدواء".

وكشف غوتيريش أنّه "خلال العام الماضي، عانى أكثر من 117 مليون شخص من نقص الغذاء الحادّ"، وكان السبب الرئيسي لذلك "الحرب وانعدام الأمن".

ورأى غوتيريش أنّ "المدنيين يعانون منذ وقت طويل من التبعات القاتلة للنزاعات المسلحة.. لقد حان الوقت لأن نفي بوعدنا بحمايتهم"، بحسب تعبيره.