بعد منعها من قبول طلبة أجانب.. "هارفارد" تقاضي إدارة ترامب

رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بعد قرار الرئيس منعها من قبول الطلاب الأجانب.

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وبحسب "رويترز"، وصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.

وأشارت إلى أن قرار ترامب كان له "تأثير فوري ووخيم" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت، الخميس، أنها أبطلت حق جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب، في خضم نزاع متفاقم بين الجانبين.

وترامب مستاء من الجامعة التي تخرّج منها 162 فائزا بجوائز نوبل، لرفضها طلب إدارته إخضاع عمليات التسجيل والتوظيف لهيئة إشراف، على خلفية اتّهامه إياها بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" ومنخرطة في "أيديولوجيا اليقظة (Woke)" التي لا ينفك يوجّه إليها انتقادات حادة، بحسب "فرانس برس".