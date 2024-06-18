الانتخابات التشريعية بفرنسا.. كيف سيصوّت المواطنون في الخارج؟

ولمعرفة ما إذا كان بإمكانك التصويت لشخص آخر بالوكالة، الخطوة الأولى هي التحقق مما إذا كنت مسجلًا، لأن القوائم الانتخابية تتوقف عن إضافة ناخبين منذ 10 يونيو/حزيران، يمكنك العثور على هذه المعلومات وعنوان مركز الاقتراع الخاص بك على موقع الحكومة الفرنسية.

كيفية عمل توكيل؟

إذا كنت تريد التصويت بالوكالة، فيمكنك إنشاء توكيل عن طريق استكمال نموذج ورقي، والذي يمكن طباعته أو الحصول عليه من مكاتب الشرطة ومكاتب الدرك والمحاكم القضائية، من الممكن أيضًا إكمال العملية عبر الإنترنت عبر الموقع Mapprocuration.gouv.fr.

أما إذا كنت قد حصلت بالفعل على هويتك الرقمية المعتمدة في "دار البلدية" عبر منصة الهوية الفرنسية، فيمكن تنفيذ الإجراء بالكامل عبر الإنترنت، ولاستخدام هذه الخدمة، يجب أن يكون لديك بطاقة الهوية الوطنية الجديدة بصيغة البطاقة المصرفية.

وبخلاف ذلك، سيتعين عليك الذهاب إلى مركز الشرطة أو الدرك أو القنصلية أو السفارة حتى يتم التحقق من هويتك والتحقق من صحة التوكيل الرسمي الخاص بك.

من يستطيع التصويت لي؟

يمكنك منح وكيل لأي ناخب، طالما أنه يستطيع الحضور إلى مركز الاقتراع الخاص بك، ولتعيين هذا الشخص، ستحتاج إلى إبلاغ السلطات برقم الناخب الخاص به وكذلك تاريخ ميلاده، أو تاريخ ميلاده واسمه الأول واسم عائلته بالإضافة إلى البلدية التي يصوت فيها.

وهناك استثناء للأشخاص الموضوعين تحت الوصاية، والذين لا يستطيعون منح توكيلهم إلى ولي أمرهم، أو إلى شخص يعمل في منزلهم أو في المؤسسة المضيفة لهم.

ومن الممكن عمل وكيل لجولة واحدة فقط أو كليهما، وفي الحالة الثانية، يمكنك تعيين نفس الناخب لكلا الجولتين، أو ناخب واحد لكل جولة، وبالتالي إنشاء وكيلين منفصلين.

هل يمكن تغيير مراكز الاقتراع إذا انتقلت منذ 9 يونيو؟

وبحسب السلطان الفرنسية، فإن هذا يتوقف على الوضع الخاص بك، لذا من الممكن إذا انتقلت لأسباب مهنية (باستثناء النقل) أو في حالة التقاعد لموظفي الخدمة المدنية فقط، وفي هذا الوقت، لديك حتى يوم الخميس 20/ يونيو للتسجيل في القائمة الانتخابية لبلديتك الجديدة.

وذات الأمر بالنسبة لأفراد عائلتك الذين يعيشون معك، إذ يمكنك إكمال هذه العملية في الموقع أو عن طريق البريد، وستحتاج إلى إكمال نموذج (متاح على موقع الإدارة) وإثبات الهوية والعنوان وحالتك، يمكنك أيضًا تكليف شخص آخر بتقديم الطلب نيابةً عنك.

وإذا كانت حالتك لا تستوفي هذه الشروط، فلن يكون من الممكن تغيير مركز الاقتراع، ولذلك سيتعين عليك السفر إلى بلديتك السابقة للتصويت أو تقديم وكيل.

ماذا يحدث بعد حصولي على التوكيل؟

يمكنك قبول توكيلين فقط، أحدهما في فرنسا والآخر من الخارج، أو اثنان من الخارج، وفي يوم الاقتراع، يجب عليك الذهاب إلى مركز الاقتراع الخاص بالشخص الذي تصوت له باستخدام بطاقة هويتك باعتبارها الوثيقة الداعمة الوحيدة.