كم يستغرق انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بعد بدء المفاوضات؟

ستبدأ مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي في الـ25 من شهر يونيو/حزيران الجاري، وذلك بعد اتفاق سفراء الدول الأعضاء للاتحاد من حيث المبدأ على إطار المفاوضات.

وقالت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "أعطى السفراء موافقتهم من حيث المبدأ على إطار مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا، وستعقد الرئاسة البلجيكية أول مؤتمر حكومي دولي في الـ25 من يونيو/حزيران".

ويجب التصديق على القرار رسميًا خلال اجتماع وزاري في الـ21 من شهر يونيو/حزيران الجاري، إلا أن موافقة برلمان هولندا ضرورية لإبداء الموافقة الرسمية.