لحظة تصدي الدفاعات الإسرائيلية للمسيرات الإيرانية (فيديو)
وثقت مقاطع انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، اعتراض الدفاعات الإسرائيلية المسيرات التي أطلقتها إيران، رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصليتها في سوريا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة ليلة الأحد، أن وابلا من الطائرات المسيرة أُطلقت من إيران، متجهة إلى إسرائيل.
وأكد في بيان نقلته "رويترز"، أن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها، أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.
وعلقت عدد من دول المنطقة حركة الطيران في مجالها الجوي، تحسباً للظروف الراهنة.