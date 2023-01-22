وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيقيل أرييه درعي خلال جلسة اليوم
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيقيل رئيس حزب شاس أرييه درعي من منصبه كوزير في الحكومة خلال جلسة اليوم الأحد، امتثالاً لقرار المحكمة العليا في إسرائيل التي أبطلت تعيين درعي بسبب عدم أهليته القانونية، على خلفية إدانته بجرائم تهرب ضريبي.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن "نتنياهو سيقيل رئيس حزب شاس أرييه درعي، خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد، عقب قرار المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي".
وأوضحت أن نتنياهو يسعى لبحث إمكانية للسماح لدرعي بالعمل كـ "مراقب" في الحكومة، لأنه يراه عاملا معتدلا وذا خبرة، حتى لو بقي درعي فقط عضوا في الكنيست.
وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "حزب شاس يعمل على دفع سريع لمشروع قانون يسمح لرئيسه أرييه درعي البقاء في منصبه الوزاري، لأنه بات يعي استحالة تعيينه رئيساً للوزراء بالإنابة".
وأضافت أن "نتنياهو أصبح ليس معنياً بالعمل على إسناد منصب رئيس الوزراء بالإنابة إلى درعي، خشية حدوث عقدة سياسية إذ أن هذا الخيار سيلزمه بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة".
وفي وقت سابق، قال تقرير لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إن "الائتلاف الحكومي يسعى بشكل حثيث لتعديل القانون الأساسي من خلال تمرير مشروع قانون بالكنيست يتم بموجبه تجاوز سبب المعقولية الذي اعتمدت فيه المحكمة على قرار عدم أهلية درعي للبقاء في منصب الوزير".
وأضافت الصحيفة، أن "اللجنة الدستورية في الكنيست ستجتمع الأحد، لمناقشة تعديل القانون الأساسي وإلغاء سبب المعقولية"، مشيرة إلى أنه وبسبب الخلافات القضائية في إسرائيل قد يكون الحل الأمثل تعيين درعي رئيس وزراء بديلا.