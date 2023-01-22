وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو سيقيل أرييه درعي خلال جلسة اليوم

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن "نتنياهو سيقيل رئيس حزب شاس أرييه درعي، خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد، عقب قرار المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي".

وأوضحت أن نتنياهو يسعى لبحث إمكانية للسماح لدرعي بالعمل كـ "مراقب" في الحكومة، لأنه يراه عاملا معتدلا وذا خبرة، حتى لو بقي درعي فقط عضوا في الكنيست.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "حزب شاس يعمل على دفع سريع لمشروع قانون يسمح لرئيسه أرييه درعي البقاء في منصبه الوزاري، لأنه بات يعي استحالة تعيينه رئيساً للوزراء بالإنابة".