قائد الحرس الثوري مهدداً الأوروبيين: لدينا إمكانية الوصول إلى كل مكان

وقال اللواء سلامي إن "إيران تجاوزت إرادة أوروبا في فرض العقوبات، وإن الأوروبيين لا يمكنهم مواجهة الحرس الثوري الإيراني"، معتبراً إن "لولا قواته لوصل تنظيم داعش إلى قلب أوروبا وخلف أزمة أمنية لهذا الاتحاد".

وألمح اللواء سلامي إلى إمكانية مضايقة السفن الأوروبية التي تمر بمضيق هرمز، وقال "اليوم، يوفر الحرس الثوري الإيراني أمن الطاقة والتجارة في العالم في أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم".

وأضاف "أليس هؤلاء رجال الحرس الثوري الذين هم اليوم في الخليج ومضيق هرمز، بمساعدة قوات الجيش الإيراني يضمنون أمن الطاقة والتجارة في العالم. الممر المائي الأكثر استراتيجية في العالم؟".

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن إمكانية وضعهم على لائحة الإرهاب الأوروبية "أيدينا مفتوحة، عالم قوتنا واسع، ولدينا إمكانية الوصول في كل مكان".