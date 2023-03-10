بوتين مهنئا شي جينبينغ: سنضمن تعزيز التعاون الروسي الصيني

وقال بوتين لشي: "إنني على ثقة من أننا، بالعمل معًا، سنضمن تعزيز التعاون الروسي الصيني المثمر في مختلف المجالات".

ورأى بوتين أن فوز شي بولاية ثالثة غير مسبوقة "يعبر عن الإقرار بجدارتك كرئيس للدولة، وعن الدعم لسياستك الرامية إلى المزيد من النمو الاجتماعي والاقتصادي في الصين، وحماية المصالح الوطنية على الساحة الدولية".

وتسعى روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا لتعزيز علاقاتها مع الصين، في وقت يشهد البلدان توترا متزايدا مع الولايات المتحدة.

وامتنعت الصين حتى الآن عن إدانة أو دعم الهجوم الروسي على أوكرانيا، مقدمة في الوقت نفسه دعما دبلوماسيا لموسكو وداعية إلى تسوية النزاع.