أوكرانيا تشن هجوما جويا على بلدة فيودوسيا

قال حاكم منطقة القرم المعين من قبل روسيا، إن أوكرانيا شنت هجوما جويا فجر اليون على بلدة فيودوسيا على ساحل البحر الأسود.

وقال سيرجي أكسيونوف عبر تطبيق تيليغرام في حوالي الساعة 4:15 صباحا (0115 بتوقيت غرينتش) "تم تطويق منطقة الميناء. اعتبارا من هذه اللحظة، توقفت التفجيرات وتم احتواء الحريق".

وأضاف "جميع هيئات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع. وسيتم إجلاء سكان العديد من المنازل".

وذكرت وسائل إعلام روسية عبر "تيليغرام"، أنه أمكن سماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من الثلاثاء فوق بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم على ساحل البحر الأسود.