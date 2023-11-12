واشنطن بوست: ضابط أوكراني كبير نسَّق هجوم "نورد ستريم"

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر لم تسمها في أوكرانيا وأوروبا أن ضابطًا في الجيش الأوكراني نسَّق هجوم، العام الماضي، على منظومة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت، في سبتمبر/ أيلول العام 2022، قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، وأدت إلى تسريب في 3 من أصل 4 خطوط في المنظومة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

ووصفت واشنطن وحلف شمال الأطلسي ذلك الهجوم بأنه عمل تخريبي، بينما قالت موسكو إنه من أعمال الإرهاب الدولي.

وذكرت الصحيفة أمس السبت، أن مسؤول المخابرات السابق الذي خدم في القوات الخاصة للجيش الأوكراني، رومان تشرفينسكي، أدار في هذه العملية فريقًا من 6 أفراد، لكنه لم يخطط للهجوم.

غير أن تشرفينسكي نفى تورطه، فيما قال متحدث باسم الجيش الأوكراني إنه ليس لديه "معلومات" عن هذا الادعاء.