إسرائيل.. أزمة جديدة بين "الليكود" و"شاس" تهدد تشكيل حكومة نتنياهو
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن أزمة جديدة بين حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، وحليفه الاستراتيجي حزب "شاس" برئاسة أرييه درعي، الأمر الذي يهدد تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة بقيادة نتنياهو.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" إن "خلافاً كبيراً اندلع بين الحزبين، دفعت درعي لاتهام نتنياهو بسوء إدارة المفاوضات، خاصة في ظل الطلبات المتكررة من الليكود المتعلقة بتعديل الاتفاقية الائتلافية".
وأشارت القناة العبرية إلى أنه "خلال اللقاء الأخير بين الزعيمين صرخ درعي في وجه نتنياهو؛ بسبب تأجيل الليكود إجراءات تعيين رئيس جديد للكنيست، إلى جانب عدم دفعه لمحادثات الشراكة بين الأحزاب اليمينية".
ونقلت "كان" عن مصادر في حزب "شاس" قولها إن "هناك أزمة ثقة كبيرة بين درعي ونتنياهو، خاصة بعد طلب الأخير تنازل درعي عن حقيبة النقب والجليل"، مشيرة إلى أن المفاوضات متعثرة بين الجانبين.
يأتي ذلك على الرغم من أن حزب "شاس" يعتبر الحليف الأقرب لليكود ونتنياهو، وفي ظل عدم تمكن اليمين الإسرائيلي من تشكيل الحكومة الجديدة رغم مرور أكثر من أسبوعين على تسلم نتنياهو التفويض من الرئيس الإسرائيلي.
ووفق التقارير العبرية، فإن سموتيرتيش يعيق جهود الليكود واليمين الإسرائيلي في تعيين رئيس جديد للكنيست، ويربط ذلك بإحداث تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة، وتوقيع الاتفاقيات الائتلافية بين أحزاب اليمين.