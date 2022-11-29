إسرائيل.. أزمة جديدة بين "الليكود" و"شاس" تهدد تشكيل حكومة نتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن أزمة جديدة بين حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، وحليفه الاستراتيجي حزب "شاس" برئاسة أرييه درعي، الأمر الذي يهدد تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة بقيادة نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" إن "خلافاً كبيراً اندلع بين الحزبين، دفعت درعي لاتهام نتنياهو بسوء إدارة المفاوضات، خاصة في ظل الطلبات المتكررة من الليكود المتعلقة بتعديل الاتفاقية الائتلافية".

وأشارت القناة العبرية إلى أنه "خلال اللقاء الأخير بين الزعيمين صرخ درعي في وجه نتنياهو؛ بسبب تأجيل الليكود إجراءات تعيين رئيس جديد للكنيست، إلى جانب عدم دفعه لمحادثات الشراكة بين الأحزاب اليمينية".