الصين تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
نقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، اليوم الجمعة، عن بيان مشترك للصين وسوريا قولهما إن بكين تحث الدول المعنية على رفع جميع العقوبات "غير المشروعة والأحادية" المفروضة على سوريا فورًا.
وجاء في البيان أن الصين تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا، وتقويض أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى الوجود العسكري غير القانوني في سوريا.
وذكر البيان أن الجانبين يعارضان بشدة جميع أشكال الهيمنة، وسياسات القوة، ومنها فرض عقوبات أحادية غير مشروعة، وإجراءات تقييدية ضد الدول الأخرى.
وتم تشديد العقوبات الغربية على سوريا بشكل مطرد منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية التي اندلعت، في العام 2011، وأدت لمقتل مئات الآلاف، وتشريد الملايين.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، عرض، اليوم الجمعة، مساعدة سوريا في إعادة بناء اقتصادها، ومواجهة الاضطرابات الداخلية من خلال دفع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية"، وذلك خلال محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.