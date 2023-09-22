الصين تدعو لرفع العقوبات عن سوريا

نقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، اليوم الجمعة، عن بيان مشترك للصين وسوريا قولهما إن بكين تحث الدول المعنية على رفع جميع العقوبات "غير المشروعة والأحادية" المفروضة على سوريا فورًا.

وجاء في البيان أن الصين تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا، وتقويض أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى الوجود العسكري غير القانوني في سوريا.

وذكر البيان أن الجانبين يعارضان بشدة جميع أشكال الهيمنة، وسياسات القوة، ومنها فرض عقوبات أحادية غير مشروعة، وإجراءات تقييدية ضد الدول الأخرى.