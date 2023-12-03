روسيا تعلن قصف مقر للدفاع الجوي في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها قصفت موقعًا قياديًا محصنًا للدفاع الجوي والإنذار شرق أوكرانيا بمدينة دنيبرو، مضيفة أنها نفذت هجمات مشتركة استخدمت فيها الطيران التكتيكي العملياتي والطيران العسكري، والطائرات المسيّرة، وقوات المدفعية، والصواريخ.

ولم يتسنَ لـ"رويترز" على الفور التحقق من روايات أي من الجانبين بشأن ما يحدث في ساحة القتال.