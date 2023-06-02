لماذا تحول القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب طائرات مسيّرة؟

في صباح يوم 30 مايو/ أيار الماضي، هاجمت عدة طائرات مسيّرة موسكو، وقدَّرت وزارة الدفاع الروسية عددها بثماني طائرات دون طيار، في حين قالت وسائل إعلام إنها حوالي 20، وفي اليوم السابق، هاجمت 30 طائرة مسيرة روسية العاصمة الأوكرانية كييف.

حرب الطائرات دون طيار بدأت بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت مناطق في العمق الروسي تتعرض لهجوم، والتي تقع على بعد مئات الكيلومترات من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وقال موقع "ريبار" العسكري الروسي إن الهجمات على موسكو كانت باستخدام مسيّرات من طراز "يو جيه-22" التي تمتلكها القوات الأوكرانية.

وأضاف الموقع أن هذه النوعية من المسيّرات قادرة على التحليق لمسافة 800 كيلومتر، ورصدت سابقًا في مناطق قريبة من موسكو.