الخارجية الإيرانية تنفي تقارير عن نيتها مهاجمة السعودية

نفت إيران، اليوم الأربعاء، أنها تشكل تهديدا للسعودية، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرياض أطلعت واشنطن على معلومات استخبارية تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله إن تقارير ظهرت في وسائل الإعلام الغربية عن تهديد إيراني للسعودية حملت "اتهامات لا أساس لها".

وأوضح كنعاني أن "هذا النوع من الأخبار المنحازة تصدره بعض الدوائر الغربية والإسرائيلية بهدف خلق جو سلبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدمير الاتجاهات الإيجابية الحالية مع دول المنطقة"، حسب تعابيره.

وأضاف كنعاني: "انطلاقا من الاحترام المتبادل وفي إطار المبادئ والقواعد الدولية، تواصل إيران سياسة حسن الجوار مع جيرانها".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن تصريحات كنعاني جاءت رداً على ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين قولهم إن "الرياض تبادلت معلومات مع واشنطن تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة".

وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال في أعقاب تقرير الصحيفة الأمريكية: "لن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة".