محللون إيرانيون: بزشكيان وسيط "مُقنِع" بين الجماهير "الساخطة" والحكومة

رأى عدد من الخبراء السياسيين الإيرانيين، الاثنين، أن المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان يُنظر إليه في إيران على أنه "وسيط مُقنِع" بين الجماهير "الساخطة" والحكومة المقبلة، مؤكدين أن حصوله على الدعم الجماهيري أمام مرشح المتشددين سعيد جليلي يأتي بسبب تزايد استياء المواطنين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقال حسن رسولي، الخبير في القضايا السياسية، لـ"إرم نيوز"، إن "الـ 60% الذين لم يصوتوا عبروا عن استيائهم بطريقة سلمية، وبالتصويت للمرشح مسعود بزشكيان ستتحسن أوضاع البلاد تدريجياً".

وأضاف أن "الـ 60 بالمائة اختاروا طريقة سلمية للرد على الأوضاع، وهذه استراتيجية سياسية، لذلك يركز الإصلاحيون على غضب الناس والمتظاهرين في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم الجمعة المقبل".

وتابع: "لكن برؤية واقعية وكما يقول المثل الشهير، لا يمكنك أن تشرب كل مياه البحر، عليك أن تتذوقها بقدر ما تشعر بالعطش، وأعتقد أن ما يطرحه بزشكيان أقنع شريحة واسعة في المشاركة بالجولة الأولى، وإلا لكانت نسبة المشاركة أقل من 20 بالمائة في الانتخابات".