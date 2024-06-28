سوناك يندّد بـ"إهانات عنصرية" أطلقت ضده خلال حملة فاراج

ودعا الناشط إلى "طرد" المسلمين من المساجد ودور العبادة وتحويلها إلى حانات، وفق "فرانس برس".

ووصف فاراج، الذي خاض حين كان عضوًا في البرلمان الأوروبي حملة من أجل خروج بريطانيا من التكتل، ويسعى حاليًا إلى تجميد الهجرة، التصريحات بأنها "خديعة".

وأشار إلى أن آندرو باركر الذي كان يوزع منشورات في كلاكتون الأسبوع الماضي، ربما تلقى أموالًا مقابل الظهور في التسجيل.

وقال باركر إنه كان ممثلًا بدوام جزئي، وإنه قام بحملة من أجل الإصلاح بصفته الشخصية.

ونفت القناة الرابعة صحة اتهامات فاراج لها بالتلفيق. وجاء في بيان لها "التقينا السيد باركر للمرة الأولى في مقر حزب الإصلاح في المملكة المتحدة حيث كان يعمل ناشطًا في حملة الحزب".

وسوناك هو أول رئيس وزراء من ذوي البشرة السوداء في بريطانيا.