بسبب ترامب وانتقادات للشبكة.. استقالة رئيس "سي إن إن"
قدَّم الرئيس التنفيذي لـ"سي إن إن" الأمريكية، كريس ليخت، استقالته "بمفعول فوري" من الشبكة الساعية لوقف مسار تراجع شعبيتها، بحسب ما أعلنته الشركة الأم "وارنر براذرز ديسكوفري".
وواجه ليكت، عقب انضمامه لشبكة "سي إن إن"، العام الماضي، انتقادات على خلفية قرارات منها إجراء لقاء مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مبنى إداري بحضور جمهور شهد صيحات تأييد من أنصار ترامب، فيما وجهت صيحات استهجان للمضيفة كايتلين كولينز.
ويأتي خبر الاستقالة بينما تستعد وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسة لتغطية الانتخابات الرئيسة في 2024، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات الساعية لجذب جمهور عريض في بلد يعاني من انقسامات وتنتشر فيه المعلومات المضللة.
وشهدت "سي إن إن" في الفترة التي تولَّى فيها ليكت، الرئاسة التنفيذية للشبكة "سي إن إن"، تراجعًا في نسبة المشاهدة حتى عندما حاولت التموضع في الوسط بين "فوكس نيوز" اليمينية المتطرفة و"إم إس إن بي سي" التقدمية.
وقال ديفيد زاسلاف، رئيس "وارنر براذرز ديسكوفري" خلال حديثه عن التغيير في الإدارة، إنه يُكن "احترامًا كبيرًا" لليكت، مشيرًا إلى شغفه بالصحافة.
وفي مقالة نشرت، مؤخرًا، في "أتلانتيك"، انتقد ليكت بشدة الأسلوب الذي اعتمدته "سي إن إن" في تغطيتها الإخبارية لترامب خلال فترة مدير الأخبار السابق جيف زاكر، لكن المجلة أفادت عن إرباك بين صحافيي "سي إن إن" بشأن المقاربة المفضلة لليكت.
وأظهرت المقالة ليكت، على أنه متحفظ ولا يحظى بثقة الصحافيين العاديين الذين انتقدوا كذلك طريقة تعامله مع مسائل أخرى مثيرة للجدل مثل إقالة مقدم البرامج الشهير في "سي إن إن" دون ليمون، الذي أدلى بتصريحات حول النساء والشيخوخة اعتبرت متحيزة جنسيًا.
وفي غضون ذلك سيتولَّى إدارة المحطة بشكل مؤقت مساعدو الرئيس التنفيذي، إيمي إنتيليس وفرجينيا موزلي وإريك شيرلينغ، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للعمليات ديفيد ليفي، بحسب الخطة التي كشفت وأعلن عنها اليوم الأربعاء.