بسبب ترامب وانتقادات للشبكة.. استقالة رئيس "سي إن إن"

ويأتي خبر الاستقالة بينما تستعد وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسة لتغطية الانتخابات الرئيسة في 2024، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات الساعية لجذب جمهور عريض في بلد يعاني من انقسامات وتنتشر فيه المعلومات المضللة.

وشهدت "سي إن إن" في الفترة التي تولَّى فيها ليكت، الرئاسة التنفيذية للشبكة "سي إن إن"، تراجعًا في نسبة المشاهدة حتى عندما حاولت التموضع في الوسط بين "فوكس نيوز" اليمينية المتطرفة و"إم إس إن بي سي" التقدمية.

وقال ديفيد زاسلاف، رئيس "وارنر براذرز ديسكوفري" خلال حديثه عن التغيير في الإدارة، إنه يُكن "احترامًا كبيرًا" لليكت، مشيرًا إلى شغفه بالصحافة.

وفي مقالة نشرت، مؤخرًا، في "أتلانتيك"، انتقد ليكت بشدة الأسلوب الذي اعتمدته "سي إن إن" في تغطيتها الإخبارية لترامب خلال فترة مدير الأخبار السابق جيف زاكر، لكن المجلة أفادت عن إرباك بين صحافيي "سي إن إن" بشأن المقاربة المفضلة لليكت.